Тесть Зеленского причастен к хищению средств из COVID-фонда на дороги - нардеп

Дело касается дорог, в основе которых должен быть металлургический шлак

Дело касается дорог, в основе которых должен быть металлургический шлак

Фото: flickr

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на журналистов-расследователей программы Watchdogs, передает RegioNews.

Как все происходит? Итак, специально под государственную программу "Большая стройка" в апреле было создано государственное предприятие "Новые технологии дорожного строительства". Именно они берут бесплатно на заводе "АрселорМиттал" шлак, то есть отходы", - сообщает нардеп.

Журналисты узнали, что из-за отсутствия своих мощностей они прогоняют их через фирмы-прокладки, которые были созданы в этом же году.

Далее по документам показывают, что отходы переработали, а затем продают их "Укравтодору" по цене щебня и скрывают реальные объемы. На одной такой схеме все причастные ориентировочно зарабатывают более 5 млн грн. И не важно, что в Европе уже никто не использует шлаковую технологию, так как срок эксплуатации очень малый. Не важно, что на строительстве таких дорог мы должны были сэкономить 10%, а получилось на 57% дороже за километр, чем в прошлом году. То есть даже в такое трудное для страны время, зе-власть на первое место ставит родственников, которые в полную силу сейчас наживаются за счет бюджета", - пишет народный депутат.

Он утверждает, что к этой схеме имеет отношение окружение президента Владимира Зеленского, в том числе "его родной тесть".

Речь идет о миллионах гривен. После этой математики, думаю, вы понимаете, почему так важно, чтобы средства COVID-фонда пошли на дороги, почему "Большое строительство" еще называют "Большое крадивныцтво", - добавил Гончаренко.

Как сообщает "Украинская правда", отец Елены Зеленской Владимир Кияшко "занимается темой переработки промышленных отходов на дорожное покрытие".

Напомним, президентская программа "Большое строительство" несмотря на ее глобальную задумку обновления, реновации инфраструктуры Украины может стать памятником коррупции. Откровения уже экс-советника главы ОП Андрея Ермака Игоря Уманского о воровстве из "ковидного фонда" и "распиле" денег на "Большом строительстве" бросает тень на многих людей из окружения президента Владимира Зеленского, отвечающих за программу.

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