В Украине с сегодняшнего дня действует общенациональный карантин: что запрещено

На прошлых выходных начал действовать карантин выходного дня

На прошлых выходных начал действовать карантин выходного дня

Фото: flickr

В Украине отменили адаптивный карантин и вернули общенациональный. Ввели ограничения на массовые мероприятия, работу кинотеатров и общественного транспорта.

Как передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина", соответствующее решение приняло правительство.

Что запрещено: массовые мероприятия с участием более 20 человек, заполняемость более 50% мест в театрах и кинотеатрах, общественном транспорте; работу дискотек, заведений питания с организацией досуга, работу после 22:00 до 7:00 ресторанов и кафе; плановых госпитализаций.

Под запретом и перевозки пассажиров общественным транспортом на городских, пригородных, внутриобластных, межобластных маршрутах в количестве больше, чем количество мест для сидения, предусмотренного технической характеристикой транспортного средства.

Размещение посетителей в заведениях общественного питания возможно лишь на расстоянии менее 2 метров между местами для сидения за соседними столиками и более 4 человек за столом без учета детей в возрасте до 18 лет.

Рекомендуется время для пенсионеров. Оно будет действовать с 10:00 до 12:00 на объектах торговли, в органах власти и т.д.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.