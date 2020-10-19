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19 октября 2020, 12:32 11

В Раде хотят заслушать отчет Степанова о готовности к борьбе с COVID-19

19 октября 2020, 12:32 11
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Депутаты во вторник, 20 октября, заслушают министра здравоохранения
Депутаты во вторник, 20 октября, заслушают министра здравоохранения
Фото: из открытых источников
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Завтра в Раде министр здравоохранения Максим Степанов должен отчитаться по поводу готовности к борьбе с коронавирусом в Украине.

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета, передает RegioNews.

Мы не можем проводить час вопросов к правительству, но мы можем заслушать информацию. Есть предложение... завтра пригласить министра здравоохранения. 20 минут на выступление представителя правительства, и после этого вопрос от депутатских фракций и групп до 21 минуты. По поводу текущего состояния и готовности борьбы с коронавирусом в Украине ", - сказал Разумков.

Ранее сообщалось, что Разумков заявил, что парламент рассмотрит проект государственного бюджета на 2021 год 3 ноября. Нардепы рассмотрят законопроект в первом чтении.

Напомним, 18 октября COVID-19 в Украине подтвердили 4766 людям.

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коронавирус карантин министр Минздрав Дмитрий Разумков Максим Степанов
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