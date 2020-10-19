В Раде хотят заслушать отчет Степанова о готовности к борьбе с COVID-19

Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета, передает RegioNews.

Мы не можем проводить час вопросов к правительству, но мы можем заслушать информацию. Есть предложение... завтра пригласить министра здравоохранения. 20 минут на выступление представителя правительства, и после этого вопрос от депутатских фракций и групп до 21 минуты. По поводу текущего состояния и готовности борьбы с коронавирусом в Украине ", - сказал Разумков.