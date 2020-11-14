В Ивано-Франковске тоже "отменили" выходные, чтобы обойти карантин
Исполнительный комитет Ивано-Франковского городского совета решил сделать субботу и воскресенье в ноябре рабочими, чтобы обойти введенный Кабинетом Министров карантин выходного дня.
Об этом в Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив, передает RegioNews.
Предприниматели должны работать. Поэтому, согласно решению исполнительного комитета, суббота и воскресенье до 30 ноября этого года являются рабочими днями на территории Франковской ОТГ", - заявил Марцинкив.
Он добавил, что суббота и воскресенье в городе будут рабочими для:
- субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.д.);
- торгово-развлекательных центров;
- субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
- учреждений культуры и учреждений, связанных с культурой;
- спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;
- рынков.
Также обратились в Кабинет министров об отмене "карантина выходного дня". И просим правоохранителей не штрафовать предпринимателей, которые будут работать", - написал Марцинкив.
Напомним, чтобы избежать карантина, во Львове выходные объявили рабочими днями.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что объявление выходных дней рабочими не поможет избежать карантина.