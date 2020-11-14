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14 ноября 2020, 11:24 648

В Ивано-Франковске тоже "отменили" выходные, чтобы обойти карантин

14 ноября 2020, 11:24 648
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Власти города вслед за Львовом решила сделать субботу и воскресенье рабочими днями
Власти города вслед за Львовом решила сделать субботу и воскресенье рабочими днями
Фото: Facebook
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Исполнительный комитет Ивано-Франковского городского совета решил сделать субботу и воскресенье в ноябре рабочими, чтобы обойти введенный Кабинетом Министров карантин выходного дня.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Руслан Марцинкив, передает RegioNews.

Предприниматели должны работать. Поэтому, согласно решению исполнительного комитета, суббота и воскресенье до 30 ноября этого года являются рабочими днями на территории Франковской ОТГ", - заявил Марцинкив.

Он добавил, что суббота и воскресенье в городе будут рабочими для:

  • субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.д.);
  • торгово-развлекательных центров;
  • субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
  • учреждений культуры и учреждений, связанных с культурой;
  • спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;
  • рынков.

Также обратились в Кабинет министров об отмене "карантина выходного дня". И просим правоохранителей не штрафовать предпринимателей, которые будут работать", - написал Марцинкив.

Напомним, чтобы избежать карантина, во Львове выходные объявили рабочими днями.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что объявление выходных дней рабочими не поможет избежать карантина.

Ивано-Франковск Руслан Марцинкив карантин горсовет Кабмин
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