Коронавирус в Украине не спадает: за сутки выявили более 12 тысяч новых случаев
В Украине за 23 ноября коронавирус подтвердили 12 287 лицам, зафиксировано 188 летальных случаев, госпитализировали 1 403 человека, 8298 пациентов выздоровели.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова.
12 287 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 ноября. В частности, заболели 533 ребенка и 570 медработников", - сообщил Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1422), Киевской (1089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 647 976 человек;
- выздоровели - 299 358 человек;
- летальных исходов - 11 263;
- проведения ПЦР-тестов - 4 279 025.
Напомним, в Украине за 22 ноября коронавирус обнаружили у 10 945 человек, зафиксировано 124 летальных случаев.
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