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24 ноября 2020, 09:49 19

Коронавирус в Украине не спадает: за сутки выявили более 12 тысяч новых случаев

24 ноября 2020, 09:49 19
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Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в городе Киев и Киевской области
Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в городе Киев и Киевской области
Фото: из открытых источников
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В Украине за 23 ноября коронавирус подтвердили 12 287 лицам, зафиксировано 188 летальных случаев, госпитализировали 1 403 человека, 8298 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова.

12 287 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 ноября. В частности, заболели 533 ребенка и 570 медработников", - сообщил Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1422), Киевской (1089), Днепропетровской (952), Одесской (865) и Запорожской (800) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 647 976 человек;
  • выздоровели - 299 358 человек;
  • летальных исходов - 11 263;
  • проведения ПЦР-тестов - 4 279 025.

Напомним, в Украине за 22 ноября коронавирус обнаружили у 10 945 человек, зафиксировано 124 летальных случаев.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

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