До конца декабря локдаун в Украине вводить не будут - Степанов

Минздрав пока не видит в этом необходимости

Минздрав пока не видит в этом необходимости

Фото: из открытых источников

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине не будут вводить жесткий карантин до конца декабря, но начиная с первых чисел января планируют вводить плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями.

Об этом Степанов рассказал во время брифинга, передает RegioNews.

Министерство здравоохранения не будем рекомендовать вводить жесткий карантин до конца декабря, так как видим стабильный прирост новых случаев коронавирусной болезни без резких скачков", - отметил он.

По его словам, медицинская система выдерживает нагрузку, которая сейчас на нее есть в связи с COVID-19.

"Все врачи понимают, что с января и в течение февраля ожидается сезонный пик заболеваемости гриппом. Это приведет к серьезной нагрузке на медицинскую систему... Опираясь на медицинские и противоэпидемические показатели, мы предлагаем - и будем предлагать это правительству - плановый жесткий карантин с максимальными ограничениями, начиная с первых чисел января. Считаем, что длительность такого карантина для достижения максимального эффекта должна быть три недели", - подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что несмотря на общее уменьшение количества больных коронавирусной болезнью в Министерстве здравоохранения считают, что карантин выходного дня в Украине не дал ожидаемого эффекта.