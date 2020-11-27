Президент присвоил звание Героя гендиректору "Южного" Дегтяреву, который умер от COVID-19

Дегтярев умер в возрасте 69 лет

Дегтярев умер в возрасте 69 лет

Офис президента

Об этом передает RegioNews со ссылкой на указ главы государства от 27 ноября

Согласно документу, звание Дегтяреву, который 24 ноября умер от коронавируса в возрасте 69 лет, присвоено за выдающийся личный вклад в развитие ракетно-космической отрасли Украины, укрепление научно-технического потенциала страны, разработку новейших образцов ракетно-космической техники.

Напомним, 26 ноября во время рабочей поездки на Днепропетровщину Зеленский принял участие в церемонии прощания с Дегтяревим и озвучил инициативу о присвоении ему звания Героя посмертно.

Президент подчеркнул, что его смерть – это большая потеря для ракетно-космической отрасли Украины и всего мира.