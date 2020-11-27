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27 ноября 2020, 16:42 4

Президент присвоил звание Героя гендиректору "Южного" Дегтяреву, который умер от COVID-19

27 ноября 2020, 16:42 4
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Дегтярев умер в возрасте 69 лет
Дегтярев умер в возрасте 69 лет
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский присвоил генеральному директору Конструкторского бюро "Южное" Александру Дегтяреву звание Героя Украины посмертно.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на указ главы государства от 27 ноября

Согласно документу, звание Дегтяреву, который 24 ноября умер от коронавируса в возрасте 69 лет, присвоено за выдающийся личный вклад в развитие ракетно-космической отрасли Украины, укрепление научно-технического потенциала страны, разработку новейших образцов ракетно-космической техники.

Напомним, 26 ноября во время рабочей поездки на Днепропетровщину Зеленский принял участие в церемонии прощания с Дегтяревим и озвучил инициативу о присвоении ему звания Героя посмертно.

Президент подчеркнул, что его смерть – это большая потеря для ракетно-космической отрасли Украины и всего мира.

Украина Офис президента звание президент указ
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