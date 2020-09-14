Главнокомандующий Вооруженных сил Хомчак выздоровел от COVID-19

О его болезни стало известно на прошлой неделе

О его болезни стало известно на прошлой неделе

Фото: Facebook

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак выздоровел от коронавирусного заболевания и вернулся к выполнению своих обязанностей.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного селекторного совещания в Офисе президента, передает RegioNews.

Хомчак также принял участие в совещании, глава государства поздравил его с выздоровлением.

Поздравляю вас с преодолением этой болезни. Желаю вам и в дальнейшем крепкого здоровья и иммунитета", - сказал Зеленский.

Главнокомандующий Вооруженных сил проинформировал присутствующих на совещании, что ситуация с COVID-19 в зоне проведения ООС стабильно контролируется.

Он добавил, что согласно статистике, 11 человек из зоны проведения ООС - активные больные COVID-19 и проходят лечение дома, еще 43 человека находятся на самоизоляции.

Среди них представители ВСУ, Нацгвардии и пограничной службы.

Напомним, 10 сентября стало известно, что в Главнокомандующего ВСУ подтвердился коронавирус.