14:48  14 сентября
Главнокомандующий Вооруженных сил Хомчак выздоровел от COVID-19
15:33  14 сентября
Черновицкий горсовет подал в суд на Кабмин
18:06  14 сентября
С начала суток на Донбассе боевики трижды нарушили перемирие
UA | RU
UA | RU
14 сентября 2020, 14:48 5

Главнокомандующий Вооруженных сил Хомчак выздоровел от COVID-19

14 сентября 2020, 14:48 5
Читайте також українською мовою
О его болезни стало известно на прошлой неделе
О его болезни стало известно на прошлой неделе
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак выздоровел от коронавирусного заболевания и вернулся к выполнению своих обязанностей.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время традиционного селекторного совещания в Офисе президента, передает RegioNews.

Хомчак также принял участие в совещании, глава государства поздравил его с выздоровлением.

Поздравляю вас с преодолением этой болезни. Желаю вам и в дальнейшем крепкого здоровья и иммунитета", - сказал Зеленский.

Главнокомандующий Вооруженных сил проинформировал присутствующих на совещании, что ситуация с COVID-19 в зоне проведения ООС стабильно контролируется.

Он добавил, что согласно статистике, 11 человек из зоны проведения ООС - активные больные COVID-19 и проходят лечение дома, еще 43 человека находятся на самоизоляции.

Среди них представители ВСУ, Нацгвардии и пограничной службы.

Напомним, 10 сентября стало известно, что в Главнокомандующего ВСУ подтвердился коронавирус.

коронавирус Владимир Зеленский карантин Офис президента болезнь ВСУ Руслан Хомчак
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Украина выделит на закупку вакцин от COVID-19 около 2,6 млрд гривен
14 сентября 2020, 14:29
Кабмин утвердил противоэпидемические мероприятия во время местных выборов
14 сентября 2020, 13:53
На Тернопольщине главный медик области подал в отставку в разгар эпидемии коронавируса
14 сентября 2020, 13:19
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
Кто против ахметовцев. На "малой родине" Зеленского вакантно место оппозиционного кандидата
"Зеленые" кандидаты в Харькове: электоральные карлики против великана Кернеса
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Петр Олещук
Все блоги »