В Украине за время пандемии коронавирусом заболели уже 140 тысяч человек

За прошедшие сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве, Харьковской, Одесской и Львовской областях

За прошедшие сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Киеве, Харьковской, Одесской и Львовской областях

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В Украине за прошедшие сутки, 7 сентября, коронавирус обнаружили у 2411 человек, умерли 57 больных, выздоровели 940 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Всего за все время пандемии в стране заболело 140 479 человек, из них 63 546 выздоровели, летальных исходов - 2934.

Больше всего новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировано в Киеве - 235, в Харьковской области - 230, в Одесской области - 196, во Львовской области - 192, в Тернопольской области - 190, в Ивано-Франковской области - 160, в Черновицкой области - 159.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

Винницкая область — 4450 случаев;

Волынская область — 5943 случая;

Днепропетровская область — 2843 случая;

Донецкая область — 1675 случаев;

Житомирская область — 3812 случаев;

Закарпатская область — 8180 случаев;

Запорожская область — 1981 случай;

Ивано-Франковская область — 10508 случаев;

Кировоградская область — 867 случаев;

г. Киев — 15511 случаев;

Киевская область — 6370 случаев;

Львовская область — 16073 случая;

Луганская область — 448 случаев;

Николаевская область — 1690 случаев;

Одесская область — 8721 случай;

Полтавская область — 997 случаев;

Ровенская область — 9860 случаев;

Сумская область — 2070 случаев;

Тернопольская область — 7580 случаев;

Харьковская область — 11202 случая;

Херсонская область — 518 случаев;

Хмельницкая область — 3253 случая;

Черновицкая область — 11431 случай;

Черкасская область — 2046 случаев;

Черниговская область — 2450 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине за сутки снова более 2 тысяч новых случаев заражения COVID-19.

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