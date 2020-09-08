В Украине за время пандемии коронавирусом заболели уже 140 тысяч человек
В Украине за прошедшие сутки, 7 сентября, коронавирус обнаружили у 2411 человек, умерли 57 больных, выздоровели 940 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Всего за все время пандемии в стране заболело 140 479 человек, из них 63 546 выздоровели, летальных исходов - 2934.
Больше всего новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки зафиксировано в Киеве - 235, в Харьковской области - 230, в Одесской области - 196, во Львовской области - 192, в Тернопольской области - 190, в Ивано-Франковской области - 160, в Черновицкой области - 159.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 4450 случаев;
- Волынская область — 5943 случая;
- Днепропетровская область — 2843 случая;
- Донецкая область — 1675 случаев;
- Житомирская область — 3812 случаев;
- Закарпатская область — 8180 случаев;
- Запорожская область — 1981 случай;
- Ивано-Франковская область — 10508 случаев;
- Кировоградская область — 867 случаев;
- г. Киев — 15511 случаев;
- Киевская область — 6370 случаев;
- Львовская область — 16073 случая;
- Луганская область — 448 случаев;
- Николаевская область — 1690 случаев;
- Одесская область — 8721 случай;
- Полтавская область — 997 случаев;
- Ровенская область — 9860 случаев;
- Сумская область — 2070 случаев;
- Тернопольская область — 7580 случаев;
- Харьковская область — 11202 случая;
- Херсонская область — 518 случаев;
- Хмельницкая область — 3253 случая;
- Черновицкая область — 11431 случай;
- Черкасская область — 2046 случаев;
- Черниговская область — 2450 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине за сутки снова более 2 тысяч новых случаев заражения COVID-19.
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