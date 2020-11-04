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В Украине могут начать внедрять зоны полного локдауна, - СМИ
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04 ноября 2020, 11:55 42

В Украине могут начать внедрять зоны полного локдауна, - СМИ

04 ноября 2020, 11:55 42
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Основным критерием будет полная заполняемость койко-мест
Основным критерием будет полная заполняемость койко-мест
Фото из открытых источников
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Властями рассматривается вариант внедрения новой карантинной зоны – кроме красной, оранжевой, желтой и зеленой может появиться еще условно названа «черная», в которой будет полный локдаун.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграм-канал шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной.

В Украине рассматривается вариант внедрения новой карантинной зоны – кроме красной, оранжевой, желтой и зеленой может появиться еще условно названная черная. Решение относительно этого готовится к имплементации после совещания в Офисе президента, которое состоится в понедельник.

Критерии все еще разрабатывают, но основной – полная заполняемость койко-мест. В черной зоне будет полный локдаун с остановкой всего, - объяснила Соня Кошкина. - Пока ее условное название – "черная зона".

В то же время не рассматривают возможность внедрения повторного полного локдауна, поскольку это крайне негативно ударит по экономике.

Кроме того, известно, что власть действительно рассматривает вариант так называемого карантина выходного дня. Работать будут только аптеки и продуктовые магазины. Маркеты строительных и других товаров также ограничат в работе.

Напомним, 2 ноября в Минздраве повысили порог заболеваемости COVID-19, при котором возможен полный локдаун

карантин Офис президента COVID-19 экономика красная зона
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