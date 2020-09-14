От коронавируса ушел из жизни главный педиатр Львова
После длительного лечения от коронавирусной инфекции скончался главный специалист управления здравоохранения Львовского городского совета, педиатр Богдан Остальский.
Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.
Отошел в вечность главный педиатр Львова Богдан Остальский. Врач, которого мы навсегда запомним, как большого профессионала и хорошего друга для наших детей. Нам очень повезло жить и работать вместе с Вами, Богдан Романович. Вечная память!", - написал Садовый.
Богдан Остальский, 1960 года рождения, был врачом-педиатром, длительное время работал главным специалистом отдела координации работы учреждений здравоохранения управления охраны здоровья Львовского городского совета.
Напомним, 13 сентября в Украине зарегистрировали 2476 новых больных на коронавирус.
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