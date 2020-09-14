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14 сентября 2020, 09:26 5

От коронавируса ушел из жизни главный педиатр Львова

14 сентября 2020, 09:26 5
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Ему было 60 лет
Ему было 60 лет
Фото: из открытых источников
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После длительного лечения от коронавирусной инфекции скончался главный специалист управления здравоохранения Львовского городского совета, педиатр Богдан Остальский.

Как передает RegioNews, об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook.

Отошел в вечность главный педиатр Львова Богдан Остальский. Врач, которого мы навсегда запомним, как большого профессионала и хорошего друга для наших детей. Нам очень повезло жить и работать вместе с Вами, Богдан Романович. Вечная память!", - написал Садовый.

Богдан Остальский, 1960 года рождения, был врачом-педиатром, длительное время работал главным специалистом отдела координации работы учреждений здравоохранения управления охраны здоровья Львовского городского совета.

Напомним, 13 сентября в Украине зарегистрировали 2476 новых больных на коронавирус.

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