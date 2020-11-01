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01 ноября 2020, 13:42 3

В Минздраве прогнозируют выборочную госпитализацию больных COVID-19 за недостатка коек

01 ноября 2020, 13:42 3
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Это произойдет тогда, когда заполнят все имеющиеся 52 тысячи "ковидних" койкомест
Это произойдет тогда, когда заполнят все имеющиеся 52 тысячи "ковидних" койкомест
Фото: flickr
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В Минздраве прогнозируют, что все имеющиеся койки, выделенные для больных коронавирусом, скоро заполнятся. Если динамика заболеваемости будет сохраняться и в дальнейшем, врачам придется выбирать, кого спасать.

Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.

По информации министра, по состоянию на 1 ноября в больницах находятся 26 593 пациенты с COVID-19 или подозрением на болезнь и Министерство охраны здоровья прогнозирует, что все имеющиеся 52 тысяч коек быстро заполнятся.

В нашей медицинской системе есть предел – это 52 тысячи коек по стране, что составляет составляет 30% от всего коечного фонда страны. При этом, в начале эпидемии максимальное количество коек составляла 12 тысяч. Больше быть не может, как бы мы не пытались. Другие болезни не ушли на каникулы, и этим людям тоже надо оказывать помощь – лечить инсульты, инфаркты, остальные болезни", — заявил Степанов.

Министр спрогнозировал, что при росте заболеваемости врачам придется применять алгоритмы для сортировки и выбора пациентов, которых будут принимать в больницы, а каких нет.

1.11.2020 Онлайн-брифинг по ситуации с противодействием распространению коронавірусної инфекции

Онлайн-брифинг с переводом жестовою языке министра здравоохранения Украины Максима Степанова

Posted by Министерство здравоохранения'я України on Sunday, November 1, 2020

Напомним, количество больных коронавирусом в Украине подходит к 400 тысяч.

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