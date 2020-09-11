В Украине впервые более 3 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
За прошедшие сутки в Украине коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили в 3144 человек, при этом умерло 53 человека, а 1128 пациентов выздоровели.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Больше всего новых случаев за 10 сентября зафиксировано в Киеве - 404, Тернопольской - 302, Одесской - 283, Харьковской - 280, Львовской областях - 174.
Всего за все время пандемии в стране заболело 148 756 человек, из них 67 005 выздоровели, летальных исходов - 3076.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
- Винницкая область — 4690 случаев;
- Волынская область — 6161 случай;
- Днепропетровская область — 3093 случая;
- Донецкая область — 1942 случая;
- Житомирская область — 40558 случаев;
- Закарпатская область — 8453 случая;
- Запорожская область — 2136 случаев;
- Ивано-Франковская область — 10953 случая;
- Кировоградская область — 885 случаев;
- г. Киев — 16523 случая;
- Киевская область — 6648 случаев;
- Львовская область — 16626 случаев;
- Луганская область — 532 случая;
- Николаевская область — 1851 случай;
- Одесская область — 9157 случаев;
- Полтавская область — 1130 случаев;
- Ровенская область — 10217 случаев;
- Сумская область — 2229 случаев;
- Тернопольская область — 8377 случаев;
- Харьковская область — 12112 случаев;
- Херсонская область — 576 случаев;
- Хмельницкая область — 3695 случаев;
- Черновицкая область — 11847 случаев;
- Черкасская область — 2294 случая;
- Черниговская область — 2574 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине уже 1,7 млн человек протестовали на коронавирус методом ПЦР.
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