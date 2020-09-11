В Украине впервые более 3 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Больше всего заражений выявили в Киеве, Тернопольской и Одесской областях

Больше всего заражений выявили в Киеве, Тернопольской и Одесской областях

Фото: svidok.info

За прошедшие сутки в Украине коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили в 3144 человек, при этом умерло 53 человека, а 1128 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews. Больше всего новых случаев за 10 сентября зафиксировано в Киеве - 404, Тернопольской - 302, Одесской - 283, Харьковской - 280, Львовской областях - 174. Всего за все время пандемии в стране заболело 148 756 человек, из них 67 005 выздоровели, летальных исходов - 3076. Ситуация в регионах выглядит следующим образом: Винницкая область — 4690 случаев;

Волынская область — 6161 случай;

Днепропетровская область — 3093 случая;

Донецкая область — 1942 случая;

Житомирская область — 40558 случаев;

Закарпатская область — 8453 случая;

Запорожская область — 2136 случаев;

Ивано-Франковская область — 10953 случая;

Кировоградская область — 885 случаев;

г. Киев — 16523 случая;

Киевская область — 6648 случаев;

Львовская область — 16626 случаев;

Луганская область — 532 случая;

Николаевская область — 1851 случай;

Одесская область — 9157 случаев;

Полтавская область — 1130 случаев;

Ровенская область — 10217 случаев;

Сумская область — 2229 случаев;

Тернопольская область — 8377 случаев;

Харьковская область — 12112 случаев;

Херсонская область — 576 случаев;

Хмельницкая область — 3695 случаев;

Черновицкая область — 11847 случаев;

Черкасская область — 2294 случая;

Черниговская область — 2574 случая. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Напомним, в Украине уже 1,7 млн человек протестовали на коронавирус методом ПЦР. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

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