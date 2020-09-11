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В Украине впервые более 3 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки
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11 сентября 2020, 09:49 14

В Украине впервые более 3 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

11 сентября 2020, 09:49 14
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Больше всего заражений выявили в Киеве, Тернопольской и Одесской областях
Больше всего заражений выявили в Киеве, Тернопольской и Одесской областях
Фото: svidok.info
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За прошедшие сутки в Украине коронавирусную инфекцию COVID-19 обнаружили в 3144 человек, при этом умерло 53 человека, а 1128 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Больше всего новых случаев за 10 сентября зафиксировано в Киеве - 404, Тернопольской - 302, Одесской - 283, Харьковской - 280, Львовской областях - 174.

Всего за все время пандемии в стране заболело 148 756 человек, из них 67 005 выздоровели, летальных исходов - 3076.

Ситуация в регионах выглядит следующим образом:

  • Винницкая область — 4690 случаев;
  • Волынская область — 6161 случай;
  • Днепропетровская область — 3093 случая;
  • Донецкая область — 1942 случая;
  • Житомирская область — 40558 случаев;
  • Закарпатская область — 8453 случая;
  • Запорожская область — 2136 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 10953 случая;
  • Кировоградская область — 885 случаев;
  • г. Киев — 16523 случая;
  • Киевская область — 6648 случаев;
  • Львовская область — 16626 случаев;
  • Луганская область — 532 случая;
  • Николаевская область — 1851 случай;
  • Одесская область — 9157 случаев;
  • Полтавская область — 1130 случаев;
  • Ровенская область — 10217 случаев;
  • Сумская область — 2229 случаев;
  • Тернопольская область — 8377 случаев;
  • Харьковская область — 12112 случаев;
  • Херсонская область — 576 случаев;
  • Хмельницкая область — 3695 случаев;
  • Черновицкая область — 11847 случаев;
  • Черкасская область — 2294 случая;
  • Черниговская область — 2574 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине уже 1,7 млн человек протестовали на коронавирус методом ПЦР.

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