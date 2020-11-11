Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заразился коронавирусом

Он будет работать дистанционно на самоизоляции

Он будет работать дистанционно на самоизоляции

Фото: из открытых источников

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что у него подтвердили заболевание COVID-19.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Риск подхватить коронавирус есть у каждого из нас. Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и впредь", - написал политик.

Он добавил, что будет находиться на изоляции и работать дистанционно.

Также председатель Верховной Рады призвал всех соблюдать карантин и беречь себя и близких.

Напомним, 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Позже появилась информация, что глава Офиса президента Ермак тоже заболел на COVID-19.

Также сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль сдаст ПЦР-тест после обнаружения коронавируса в Зеленского и Ермака.