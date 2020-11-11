15:11  11 ноября
Жесткий карантин выходного дня – уже с 14 ноября, - Кабмин
13:55  11 ноября
СНБО "трясет" ЦИК с требованием огласить результаты местных выборов
18:46  11 ноября
В течение суток оккупанты один раз нарушили режим "тишины" и ранили украинского бойца
UA | RU
UA | RU
11 ноября 2020, 18:40 121

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заразился коронавирусом

11 ноября 2020, 18:40 121
Читайте також українською мовою
Он будет работать дистанционно на самоизоляции
Он будет работать дистанционно на самоизоляции
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что у него подтвердили заболевание COVID-19.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Риск подхватить коронавирус есть у каждого из нас. Сегодня болезнь настигла и мою семью, я получил положительный результат теста. Чувствую себя нормально, надеюсь, так будет и впредь", - написал политик.

Он добавил, что будет находиться на изоляции и работать дистанционно.

Также председатель Верховной Рады призвал всех соблюдать карантин и беречь себя и близких.

Напомним, 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Позже появилась информация, что глава Офиса президента Ермак тоже заболел на COVID-19.

Также сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль сдаст ПЦР-тест после обнаружения коронавируса в Зеленского и Ермака.

Дмитрий Разумков
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Краматорский финиш: кто будет контролировать жемчужину украинской оборонки
Второй тур в Сумах: почему волнуется Лысенко
Все публикации »
Денис Казанский
Артем Моисеенко
Александр Черненко
Все блоги »