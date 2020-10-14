В Украине за сутки зафиксировали 5590 новых случаев коронавируса
Больше всего новых заражений выявили в Харьковской и Львовской областях
Больше всего новых заражений выявили в Харьковской и Львовской областях
В Украине за прошедшие сутки, 13 октября, COVID-19 обнаружили у 5590 человек, зафиксировано 107 летальных случаев, а 2137 человек выздоровели.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
Больше всего новых случаев обнаружили в Харьковской - 637, Львовской - 345, Днепропетровской - 342, Одесской - 302 областях. В Киеве зафиксировали 422 случая.
За все время пандемии в Украине заболело 276 177 человек, из них 118 699 выздоровели, летальных исходов - 5229.
Напомним, 12 октября коронавирус в Украине обнаружили у 5 133 человек.
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