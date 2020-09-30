Рада отменила пленарные заседания из-за вспышки COVID-19 среди депутатов
В Верховной Раде Украины решили отменить пленарные заседания из-за роста количества народных депутатов, зараженных COVID-19. Народные депутаты будут работать в комитетах и проводить заседания онлайн.
Об этом на утреннем заседании парламента заявил спикер Дмитрий Разумков, передает RegioNews.
У нас заболела большое количество людей в этом зале. Заболело большое количество людей в Аппарате ВР. За последние несколько дней заболели до десяти человек. Депутатские фракции и группы обратились с предложением в четверг и пятницу определить комитетскими днями для того, чтобы ВР продолжала свою работу", - сообщил Разумков.
По его словам, ВР может продолжить работу в комитетах, а их заседания будут проходить онлайн.
Напомним, глава партии "Голос" нардеп Рудик заразилась коронавирусом и пятый президент Украины Петр Порошенко заболел COVID-19.