09:46  30 сентября
Новый антирекорд COVID-19 в Украине: за сутки впервые более 4 тысяч новых случаев
09:29  30 сентября
Довыборы в Раду: ЦИК завершил регистрацию кандидатов
08:14  30 сентября
Ситуация на Донбассе: обстрелов и провокаций не зафиксировано
UA | RU
UA | RU
30 сентября 2020, 12:02 10

Рада отменила пленарные заседания из-за вспышки COVID-19 среди депутатов

30 сентября 2020, 12:02 10
Читайте також українською мовою
За последние дни в парламенте заболело до 10 человек
За последние дни в парламенте заболело до 10 человек
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Верховной Раде Украины решили отменить пленарные заседания из-за роста количества народных депутатов, зараженных COVID-19. Народные депутаты будут работать в комитетах и проводить заседания онлайн.

Об этом на утреннем заседании парламента заявил спикер Дмитрий Разумков, передает RegioNews.

У нас заболела большое количество людей в этом зале. Заболело большое количество людей в Аппарате ВР. За последние несколько дней заболели до десяти человек. Депутатские фракции и группы обратились с предложением в четверг и пятницу определить комитетскими днями для того, чтобы ВР продолжала свою работу", - сообщил Разумков.

По его словам, ВР может продолжить работу в комитетах, а их заседания будут проходить онлайн.

Напомним, глава партии "Голос" нардеп Рудик заразилась коронавирусом и пятый президент Украины Петр Порошенко заболел COVID-19.

коронавирус карантин ВР заседание Дмитрий Разумков комитет
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Непристойная "Пропозиция". Каких проходимцев собрал Сухомлин и к чему здесь Зубко
Подстраховочный вариант. Зачем из потенциального преемника Кернеса сняли обвинения в госизмене
Все публикации »
Андрей Смолий
Виктор Таран
Игорь Попов
Все блоги »