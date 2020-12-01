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01 декабря 2020, 12:38 2394

Немчинов сказал, когда правительство будет принимать решение относительно введения локдауна

01 декабря 2020, 12:38 2394
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Кабмин ожидает определенные предложения относительно карантина от Минздрава
Кабмин ожидает определенные предложения относительно карантина от Минздрава
Фото: КМУ
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Министерство здравоохранения в среду, 2 декабря, должно предоставить выводы относительно карантина выходного. И уже на основе них Кабмин примет решение относительно дальнейших ограничений.

Об этом сказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов в эфире канала "Украина 24", пишет RegioNews.

Он отметил, что Минздрав также должен подготовить определенные предложения относительно карантина.

"Мы ждем официальных заключений Минздрава по итогам трех недель карантина выходного дня, и уже на основании этого будут приниматься дальнейшие решения. По результатам анализа Секретариата СНБО, наблюдается по неделям явное снижение активности в выходные, а если посмотреть статистику по росту числа заболеваемости, еженедельные показатели говорят о том, что идет существенное замедление и практически стабилизация количества украинцев, которые заболели и коронавирусной инфекцией", — сказал он.

Также Немчинов прокомментировал информацию о вероятности полного локдауна.

"Прекращение экономической активности рассматривается, но оно может быть скорректировано по итогам той или иной сферы. Это касается, например, креативной сферы, деятельность которой прекращена в выходные дни", — сказал он.

Напомним, ранее в Кабмине сказали, ограничат ли работу транспорта при введении локдауна.

коронавирус Украина карантин министр локдаун
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