Немчинов сказал, когда правительство будет принимать решение относительно введения локдауна

Кабмин ожидает определенные предложения относительно карантина от Минздрава

Кабмин ожидает определенные предложения относительно карантина от Минздрава

Фото: КМУ

Министерство здравоохранения в среду, 2 декабря, должно предоставить выводы относительно карантина выходного. И уже на основе них Кабмин примет решение относительно дальнейших ограничений.

Об этом сказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов в эфире канала "Украина 24", пишет RegioNews.

Он отметил, что Минздрав также должен подготовить определенные предложения относительно карантина.

"Мы ждем официальных заключений Минздрава по итогам трех недель карантина выходного дня, и уже на основании этого будут приниматься дальнейшие решения. По результатам анализа Секретариата СНБО, наблюдается по неделям явное снижение активности в выходные, а если посмотреть статистику по росту числа заболеваемости, еженедельные показатели говорят о том, что идет существенное замедление и практически стабилизация количества украинцев, которые заболели и коронавирусной инфекцией", — сказал он.

Также Немчинов прокомментировал информацию о вероятности полного локдауна.

"Прекращение экономической активности рассматривается, но оно может быть скорректировано по итогам той или иной сферы. Это касается, например, креативной сферы, деятельность которой прекращена в выходные дни", — сказал он.

Напомним, ранее в Кабмине сказали, ограничат ли работу транспорта при введении локдауна.