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27 ноября 2020, 11:35 33

В Минздраве рассказали, зачем вводили карантин выходного дня

27 ноября 2020, 11:35 33
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Уже на следующей неделе можно будет увидеть, или достигнуто ожидаемого эффекта от карантина выходного дня
Уже на следующей неделе можно будет увидеть, или достигнуто ожидаемого эффекта от карантина выходного дня
Рixabay
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Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что карантин выходного дня вводился для того, чтобы снизить динамику заболеваемости, поскольку количество больных росло ежедневно.

Об этом он рассказал во время онлайн-брифинга, пишет RegioNews.

По его словам, эффект от жесткого карантина на выходных должен быть через 2-3 недели, то есть после соответствующего инкубационного периода COVID-19, который составляет в среднем 14 дней.

"Мы рассчитывали на эффект уменьшения динамики заболеваемости COVID-19. Мы росли (количество новых больных в сутки, – ред.) в определенной динамике с процентами еженедельно, и у нас был прогноз, сколько больных мы должны иметь на 1 декабря, 15 декабря. Мы хотели сбить эту волну распространения болезни и уменьшить динамику, чтобы уменьшить нагрузку на медицинскую систему", – сказал Степанов.

Министр подчеркнул, что уже на следующей неделе можно будет увидеть, достигнуто ли ожидаемого эффекта от карантина выходного дня.

Напомним, ранее Степанов пообещал украинцам, что их предупредят о полном локдауне за 7-10 дней.

коронавирус Украина карантин болезнь Минздрав
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