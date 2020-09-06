Минздрав выпустил новый алгоритм оказания медпомощи пациентам с подозрением на COVID-19
В первую очередь необходимо обратиться к семейному врачу
В первую очередь необходимо обратиться к семейному врачу
В Министерстве здравоохранения опубликовали новую схему, согласно которой должен действовать пациент при обнаружении у себя симптомов коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на инфографику министерства в Facebook.
Алгоритм по оказанию помощи человеку с подозрением на коронавирус такой:
- обращение пациента к семейному врачу;
- консультация по телефону, во время которой врач оценивает состояние пациента и принимает решение о его госпитализации. При необходимости он выезжает к пациенту;
- вызов бригады скорой помощи для сбора образцов;
- их передача в лабораторию;
- если COVID-19 подтверждается, больному оказывают медицинскую помощь и наблюдают за ним;
- с момента обращения к врачу пациенту рекомендуют самоизолироваться до установления диагноза.
Также отмечается: в случае, если у пациента нет семейного врача, можно позвонить на областную горячую линию по вопросам касаемо коронавируса.
Ранее сообщалось, что Министерству здравоохранения могут понадобиться дополнительные средства на лечение украинцев от COVID-19.
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