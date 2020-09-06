Минздрав выпустил новый алгоритм оказания медпомощи пациентам с подозрением на COVID-19

В первую очередь необходимо обратиться к семейному врачу

В первую очередь необходимо обратиться к семейному врачу

Фото: из открытых источников

В Министерстве здравоохранения опубликовали новую схему, согласно которой должен действовать пациент при обнаружении у себя симптомов коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на инфографику министерства в Facebook.

Алгоритм по оказанию помощи человеку с подозрением на коронавирус такой:

обращение пациента к семейному врачу;

консультация по телефону, во время которой врач оценивает состояние пациента и принимает решение о его госпитализации. При необходимости он выезжает к пациенту;

вызов бригады скорой помощи для сбора образцов;

их передача в лабораторию;

если COVID-19 подтверждается, больному оказывают медицинскую помощь и наблюдают за ним;

с момента обращения к врачу пациенту рекомендуют самоизолироваться до установления диагноза.

Также отмечается: в случае, если у пациента нет семейного врача, можно позвонить на областную горячую линию по вопросам касаемо коронавируса.

Ранее сообщалось, что Министерству здравоохранения могут понадобиться дополнительные средства на лечение украинцев от COVID-19.