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06 сентября 2020, 12:42 8

Минздрав выпустил новый алгоритм оказания медпомощи пациентам с подозрением на COVID-19

06 сентября 2020, 12:42 8
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В первую очередь необходимо обратиться к семейному врачу
В первую очередь необходимо обратиться к семейному врачу
Фото: из открытых источников
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В Министерстве здравоохранения опубликовали новую схему, согласно которой должен действовать пациент при обнаружении у себя симптомов коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на инфографику министерства в Facebook.

Алгоритм по оказанию помощи человеку с подозрением на коронавирус такой:

  • обращение пациента к семейному врачу;
  • консультация по телефону, во время которой врач оценивает состояние пациента и принимает решение о его госпитализации. При необходимости он выезжает к пациенту;
  • вызов бригады скорой помощи для сбора образцов;
  • их передача в лабораторию;
  • если COVID-19 подтверждается, больному оказывают медицинскую помощь и наблюдают за ним;
  • с момента обращения к врачу пациенту рекомендуют самоизолироваться до установления диагноза.

Также отмечается: в случае, если у пациента нет семейного врача, можно позвонить на областную горячую линию по вопросам касаемо коронавируса.

Ранее сообщалось, что Министерству здравоохранения могут понадобиться дополнительные средства на лечение украинцев от COVID-19.

Минздрав карантин коронавирус больницы врачи
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