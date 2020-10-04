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04 октября 2020, 14:37 5

К ослаблению карантина в Украине готова только Кировоградская область – МИНЗДРАВ

04 октября 2020, 14:37 5
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Фото из открытых источников
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В Украине по состоянию на 4 октября только одна область готова к ослаблению карантинных ограничений

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Отмечается, что по стране в среднем такой критерий составляет 133,3, когда нормой является 40 случаев коронавирусної инфекции. Если в Кировоградский области этот показатель – 20,9, то, например, в столице Украины – 167,5.

Напомним, сегодня в Украине подтвердили 4140 новых случаев коронавирусной болезни.

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коронавирус COVID-19 карантин Кировоградская область показатель Минздрав
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