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06 ноября 2020, 10:54 9

Степанов прокомментировал слухи о введении "черной" зоны карантина

06 ноября 2020, 10:54 9
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Этот вопрос даже не обсуждался
Этот вопрос даже не обсуждался
Фото из открытых источников
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В Министерстве здравоохранения опровергли введение в стране "черной" зоны карантина. Эту информацию назвали фейком.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.

Степанов заявил, что этот вопрос даже не обсуждался.

"Меня удивляет, с какой скоростью в нашей стране распространяются фейки. Такое не обсуждалось, никаких "черных" зон никто не предлагал вводить", - сказал он.

Напомним, ранее глава правительства Денис Шмигаль заявил, что Кабмин не планирует вводить локдаун, но усилит карантинные ограничения.

Украина карантин министр Минздрав зона
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