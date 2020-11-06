Степанов прокомментировал слухи о введении "черной" зоны карантина

Этот вопрос даже не обсуждался

Этот вопрос даже не обсуждался

Фото из открытых источников

В Министерстве здравоохранения опровергли введение в стране "черной" зоны карантина. Эту информацию назвали фейком.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.

Степанов заявил, что этот вопрос даже не обсуждался.

"Меня удивляет, с какой скоростью в нашей стране распространяются фейки. Такое не обсуждалось, никаких "черных" зон никто не предлагал вводить", - сказал он.

Напомним, ранее глава правительства Денис Шмигаль заявил, что Кабмин не планирует вводить локдаун, но усилит карантинные ограничения.