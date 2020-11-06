Степанов прокомментировал слухи о введении "черной" зоны карантина
Этот вопрос даже не обсуждался
Этот вопрос даже не обсуждался
В Министерстве здравоохранения опровергли введение в стране "черной" зоны карантина. Эту информацию назвали фейком.
Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, пишет RegioNews.
Степанов заявил, что этот вопрос даже не обсуждался.
"Меня удивляет, с какой скоростью в нашей стране распространяются фейки. Такое не обсуждалось, никаких "черных" зон никто не предлагал вводить", - сказал он.
Напомним, ранее глава правительства Денис Шмигаль заявил, что Кабмин не планирует вводить локдаун, но усилит карантинные ограничения.
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