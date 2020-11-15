В Киеве и Николаеве зафиксировали рекордные цены на ПЦР-тесты

Самыми дорогими оказались ПЦР-исследования в Николаеве – 1600 и 2300 грн

Самыми дорогими оказались ПЦР-исследования в Николаеве – 1600 и 2300 грн

Фото: checkpoint

Во второй половине октября - первой половине ноября закупочные цены на услуги по проведению лабораторных исследований методом ПЦР на коронавирус отличались по Украине в три раза.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга услуг в сфере здравоохранения, проведенных журналистами "Наших грошей" в системе "Prozorro" за этот период, пишет RegioNews.

Самые дорогие услуги по тестированию на COVID-19 заказало ГП "Николаевстандартметрология". В соответствии с соглашением от 26 октября, ООО "Медицинская компания "Валео" проведет для этого ГП тестирование на COVID-19 методом ПЦР и на наличие антител иммуноглобулинов классов М и G на 47 тысяч грн.

Таким образом стоимость ПЦР исследований составляет: 1600 грн при выполнении в течение 1,5 рабочего дня и 2300 грн при выполнении в режиме "Сіtо" (срочно) в течение 8-10 часов.

На втором месте – КП "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных путей и сооружений на них "Магистраль" (Киев). 5 ноября оно заказало в ООО "Медицинский комплекс "Мрия" исследования по 1000 грн на общую сумму 30 тысяч грн.

Самые дешевые ПЦР тесты заказала КНП Мариупольского городского совета "Мариупольская городская больница №9" – у мариупольского ООО "Код здоровья" по 500 грн на общую сумму 178 тысяч грн.

В целом же больше всего ПЦР тестов на коронавирус заказывали областные лабораторные центры МОЗ Украины. Все заказы ПЦР тестов медицинские подрядчики получили без конкуренции. Средняя цена такой услуги составила 813 грн. Лишь в двух случаях ПЦР тесты были заказаны у коммунальных предприятий, в остальных 23 – у частных медицинских лабораторий.

Напомним, в Украине 14 ноября коронавірусну болезнь выявили у 10 681 человека. За последние сутки 2 633 пациентов выздоровели, а 95 — умерли от осложнений COVID-19.

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