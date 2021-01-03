Коронавирус в Украине: за сутки выздоровело больше людей, чем заболело
За прошедшие сутки зафиксировано 123 летальных случая
За прошедшие сутки зафиксировано 123 летальных случая
В Украине за 3 января COVID-19 обнаружили у 4576 человек, были госпитализированы 1306 человек, 6250 пациентов выздоровели.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
4576 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 3 января. В частности, заболели 158 детей и 172 медработника", - сообщил министр.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и г. Киев (370).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 074 093 человека;
- выздоровели - 728 865 человек;
- летальных случаев - 18 854;
- проведено ПЦР-тестов - 5 610 003.
Напомним, 1 января в Украине было зафиксировано 5 038 новых случаев COVID-19.
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