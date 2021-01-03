Коронавирус в Украине: за сутки выздоровело больше людей, чем заболело

За прошедшие сутки зафиксировано 123 летальных случая

За прошедшие сутки зафиксировано 123 летальных случая

Фото: из открытых источников

В Украине за 3 января COVID-19 обнаружили у 4576 человек, были госпитализированы 1306 человек, 6250 пациентов выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

4576 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине на 3 января. В частности, заболели 158 детей и 172 медработника", - сообщил министр.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Николаевской (454), Львовской (433), Одесской (426), Днепропетровской (404) областях и г. Киев (370).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 074 093 человека;

выздоровели - 728 865 человек;

летальных случаев - 18 854;

проведено ПЦР-тестов - 5 610 003.

Напомним, 1 января в Украине было зафиксировано 5 038 новых случаев COVID-19.

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