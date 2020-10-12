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12 октября 2020, 16:50 9

В Харькове не будут закрывать метро из-за вспышки COVID-19

12 октября 2020, 16:50 9
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Городские власти решили внести изменения в график его работы
Фото: flickr
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Мэрия Харькова не будет закрывать метрополитен, несмотря на увеличение случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщил первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

Метро закрывать мы не будем. Город как жил, так и должен жить. Но мы должны придерживаться социальной дистанции. Мы должны гарантировать безопасное передвижение для людей", - сказал Терехов.

Он поручил генеральному директору КП "Харьковский метрополитен" разработать новый график движения поездов с меньшими интервалами, чтобы не допускать скапливания людей на платформах.

Терехов также заявил, что дезинфекция в общественном транспорте должна проходить минимум два раза в день и напомнил о необходимости соблюдения масочного режима.

Первый заместитель городского головы признал, что водители не могут контролировать соблюдение масочного режима пассажирами, и заявил, что это должна делать полиция.

Напомним, больницы Харьковщины на 100% заполнены пациентами с COVID-19 - Кучер.

коронавирус метро карантин Харьков горсовет
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