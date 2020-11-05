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05 ноября 2020, 10:39 9

В Минздраве хотят усилить карантин из-за роста заболеваемости COVID-19: что предлагают

05 ноября 2020, 10:39 9
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Министерство здравоохранения будет предлагать Кабинету министров усилить карантинные ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19 в Украине.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге, передает RegioNews.

Мы хотим предложить правительству установить дополнительные карантинные ограничения на территории Украины. Они будут касаться ограничения деятельности зон питания, детских комнат и развлекательных зон в торгово-развлекательных центрах", - сказал он.

По его словам, в министерстве будут предлагать, чтобы в торговых центрах работали только магазины, чтобы люди могли купить необходимые им вещи и чтобы это не влияло на экономику

Кроме того, планируется:

  • запретить проведение всех массовых культурных мероприятий;
  • ограничить деятельность спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;
  • запретить работу субъектов хозяйствования, которые не соблюдают санитарных норм;
  • ввести дополнительные ограничения для "красной" зон. Предлагается установить новый показатель: если положительный результат тестирования на коронавирус превышает 20% всех протестированных, предлагается применить весь перечень ограничений.

Минздрав рекомендует заведениям ввести время для обслуживания пожилых людей - от 10:00 до 12:00. Ляшко уточнил, что это рекомендация и она не запрещает пожилым людям посещать учреждения и в другое время.

Ранее сообщалось, что в Кабмине рассматривают возможность введения в Украине карантина выходного дня, однако окончательное решение по данному поводу еще не принято.

коронавирус карантин Минздрав Виктор Ляшко ТРЦ
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