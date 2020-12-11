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11 декабря 2020, 17:49 142

Коронавирус у Труханова: мэра Одессы госпитализировали в инфекционную больницу

11 декабря 2020, 17:49 142
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Состояние здоровья мэра Одессы ухудшилось
Фото: из открытых источников
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Мэра Одессы Геннадия Труханова, который 9 декабря сообщил, что у него диагностировали COVID-19, сегодня госпитализировали в инфекционную больницу.

Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.

Сегодня госпитализирован в инфекционную больницу. Ситуация под контролем, за что большое спасибо нашим врачам и медперсоналу", - написал Труханов.

Он также напомнил о необходимости носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию, придерживаться всех карантинных мероприятий. По словам мэра, сегодня это главное оружие в борьбе с коронавирусом.

Напомним, 9 декабря мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что заболел коронавирусом, он тогда сказал, что будет находиться на самоизоляции и работать удаленно.

коронавирус Одесса госпитализация больницы Геннадий Труханов
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