Коронавирус у Труханова: мэра Одессы госпитализировали в инфекционную больницу
Состояние здоровья мэра Одессы ухудшилось
Состояние здоровья мэра Одессы ухудшилось
Мэра Одессы Геннадия Труханова, который 9 декабря сообщил, что у него диагностировали COVID-19, сегодня госпитализировали в инфекционную больницу.
Об этом он сообщил в Facebook, передает RegioNews.
Сегодня госпитализирован в инфекционную больницу. Ситуация под контролем, за что большое спасибо нашим врачам и медперсоналу", - написал Труханов.
Он также напомнил о необходимости носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию, придерживаться всех карантинных мероприятий. По словам мэра, сегодня это главное оружие в борьбе с коронавирусом.
Напомним, 9 декабря мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что заболел коронавирусом, он тогда сказал, что будет находиться на самоизоляции и работать удаленно.
Минздрав обновил стандарты тестирования граждан на COVID-19: что известноВсе новости »
11 декабря 2020, 17:33Глава Николаевской ОГА получил отрицательный тест на COVID-19, но ушел на самоизоляцию
11 декабря 2020, 15:41Председатель Сумской ОГА Василий Хома пошел на самоизоляцию
11 декабря 2020, 15:22
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Воскресить ГАСИ: Чернишов хочет взять Зеленского измором и свернуть его реформу
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Львовский облсовет