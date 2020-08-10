16:24  10 августа
Виталий Кличко пообещал малообеспеченным защитные наборы от COVID-19
15:46  10 августа
У президента рассказали о начале второй волны эпидемии коронавируса
08:16  10 августа
Перемирие на Донбассе: боевики вновь нарушили договоренности
UA | RU
UA | RU
10 августа 2020, 14:50 9

Больницы Харькова и Николаева переполнены больными COVID-19

10 августа 2020, 14:50 9
Читайте також українською мовою
Врачи готовятся принимать пациентов в коридорах
Врачи готовятся принимать пациентов в коридорах
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

В инфекционной больнице Николаева заняты все палаты, однако больные COVID-19 продолжают поступать.

Об этом сообщила директор Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова, передает RegioNews.

Заняты все кровати, все предбанники заняты. Напихали, как селедок, этих коек. Больные продолжают поступать. Я хочу успокоить жителей нашего города: даже если вы поступите в коридор, мы примем всех и предоставим качественную помощь всем", - сказала она.

Светлана Федорова также выразила надежду, что решится вопрос с 1 городской больницей "первой линии", и она откроется для приема больных.

Она также добавила, что вечером 9 августа от осложнений умер 86-летний мужчина. Он был жителем Николаева, в реанимации находится его жена.

По информации волонтера и бывшей советницы председателя Харьковской ОГА Натальи Поповой, в Харькове областная инфекционная больница и областной диспансер, принимающие больных COVID-19, также заполнены.

По ее словам, в реанимационных отделениях уже нет мест для новых больных, и вечером 9 августа часть пациентов из взрослой инфекционной больницы была переведена в детскую, где есть палаты с кислородом.

Утром во взрослом было 242 пациента, в диспансере - 85", - добавила Попова.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, карантин для приезжих людей из ОРДЛО сохранят, так как в Украине не знают, какая ситуация с коронавирусом в оккупированных районах.

В Украине за сутки зафиксировано более тысячи новых случаев коронавируса.

коронавирус Харьков медики Николаев эпидемия больницы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Запорожье растет количество больных COVID-19: мэр города взял под контроль ситуацию с распространением болезни
10 августа 2020, 14:12
В Минздраве назвали регионы с самой высокой смертностью от коронавируса
10 августа 2020, 13:29
В Запорожском районе закрыли детсад из-за коронавируса у воспитательницы
10 августа 2020, 11:42
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
"За майбутнє": в Полтаве Коломойский "варит кофе" с Мамаем и УКРОПом
Депутаты и латифундисты: кому принадлежат автовокзалы Киевщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »