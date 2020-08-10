Больницы Харькова и Николаева переполнены больными COVID-19

Врачи готовятся принимать пациентов в коридорах

Врачи готовятся принимать пациентов в коридорах

Фото: flickr

В инфекционной больнице Николаева заняты все палаты, однако больные COVID-19 продолжают поступать.

Об этом сообщила директор Николаевского областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова, передает RegioNews.

Заняты все кровати, все предбанники заняты. Напихали, как селедок, этих коек. Больные продолжают поступать. Я хочу успокоить жителей нашего города: даже если вы поступите в коридор, мы примем всех и предоставим качественную помощь всем", - сказала она.

Светлана Федорова также выразила надежду, что решится вопрос с 1 городской больницей "первой линии", и она откроется для приема больных.

Она также добавила, что вечером 9 августа от осложнений умер 86-летний мужчина. Он был жителем Николаева, в реанимации находится его жена.

По информации волонтера и бывшей советницы председателя Харьковской ОГА Натальи Поповой, в Харькове областная инфекционная больница и областной диспансер, принимающие больных COVID-19, также заполнены.

По ее словам, в реанимационных отделениях уже нет мест для новых больных, и вечером 9 августа часть пациентов из взрослой инфекционной больницы была переведена в детскую, где есть палаты с кислородом.

Утром во взрослом было 242 пациента, в диспансере - 85", - добавила Попова.

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Напомним, карантин для приезжих людей из ОРДЛО сохранят, так как в Украине не знают, какая ситуация с коронавирусом в оккупированных районах.

В Украине за сутки зафиксировано более тысячи новых случаев коронавируса.