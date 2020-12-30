Глава Полтавской ОГА Синегубов открыл лабораторию для диагностики COVID-19

Новая лаборатория позволит делать 800 тестов в сутки

Новая лаборатория позволит делать 800 тестов в сутки

Фото: adm-pl.gov.ua

В Полтаве в централизованной клинико-диагностической лаборатории профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИД открыли блок для проведения ПЦР-диагностики на COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Полтавской областной государственной администрации, передает RegioNews.

Это уже вторая подобная лаборатория в Полтаве, на ее создание из областного бюджета выделили 15,6 миллиона гривен.

Осмотрели функционал лаборатории председатель ОГА Олег Синегубов и его первый заместитель Дмитрий Лунин.

Благодаря работе этой лаборатории увеличим количество тестов в сутки. Сейчас делаем до 1-1,2 тысячи, это с привлечением частных лабораторий. Новая лаборатория позволит делать еще 800 тестов в сутки. Для полтавчан это значит, что срок получения результата сократится. Должны развивать и усиливать направление, быть готовыми, чтобы своевременно выявлять больных и делать как можно больше тестов", - сказал Олег Синегубов.

Он рассказал, что на закупку оборудования направили около 11 миллионов гривен.

Лаборатория расположена в областном центре профилактики и борьбы с ВИЧ/СПИД. В нем с начала пандемии проводят ИФА-тестирование жителей области. С началом работы новой лаборатории проведение основных исследований - ИФА на ВИЧ, вирусные гепатиты В и С, биохимических исследований - не прекращается. Она станет дополнительным функционалом для заведения", - подчеркнул глава области.

По его словам, это место выбрали для размещения ПЦР-лаборатории после проведенного анализа медицинских учреждений, поскольку в учреждении работают специалисты, которые уже умеют работать с таким оборудованием.

Сообщается, что несколько недель лаборатория будет функционировать в тестовом режиме, а после получения разрешений от Министерства здравоохранения начнет полноценную работу.

Напомним, власти Полтавщины хотят дополнительно оснастить кислородом 900 коек.

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