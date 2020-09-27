В Украине зафиксировано уже 198 тысяч случаев коронавирусной болезни

За сутки прибавилось 3130 больных

За сутки прибавилось 3130 больных

Фото из открытых источников

От болезни за весь период эпидемии COVID-19 в Украине умерли 3 959 человек, из них за последние сутки - 56. Выздоровели 87 882 человека, из них 1 009 - за последние сутки.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Минздрав Украины.

Так, из 198 634 больных COVID-19 в Украине за последние сутки выявили 3 130 инфицированных, что меньше, чем сутками ранее.

Активных больных - 106 793, за сутки их количество выросло на 2 065.

Больше всего новых случаев коронавируса обнаружили на Харьковщине – 494, при этом 5 больных умерли.

В регионы с наибольшим приростом больных попали также Киев (323 новых и 11 летальных случаев) и Днепропетровская область (167 случаев Covid-19 и 5 смертей).

Напомним, вчера Украине снова зафиксировали антирекорд - 3833 случая COVID-19.

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