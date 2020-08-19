В Киеве и шести регионах развернут дополнительные койки для больных COVID-19

Это связано с ростом уровня загруженности больниц

Это связано с ростом уровня загруженности больниц

Фото: flickr

В Киеве и еще шести регионах из-за высокого уровня загруженности коек пациентами с COVID-19 будут развернуты дополнительные места.

Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает RegioNews.

По его словам, существенное увеличение загрузки коек зафиксировано в Киеве, а также в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской и Тернопольской областях.

Он добавил, что во время очередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было рассмотрено состояние дел в больницах первой волны всех областей Украины.

Мы увидели значительную загруженность коек в 6 регионах страны, поэтому также дополнительно вводятся новые больницы в перечень учреждений здравоохранения, в которых будет происходить госпитализация больных COVID-19", - сказал Ляшко.

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Напомним, в Украине по состоянию на 19 августа зафиксирован новый антирекорд по числу больных Covid-19, за сутки заболели 1967 человек.