В Украине прибавилось еще свыше 12 тысяч новых случаев COVID-19
В Украине на утро 22 ноября зафиксировано свыше 624 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, пишет RegioNews.
12 079 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 ноября 2020 года. В частности, заболели 489 детей и 375 медработников, — отметил Степанов.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1199), Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев — 59 006 случаев;
Винницкая область — 15 314 случаев;
Волынская область — 21 456 случаев;
Днепропетровская область — 28 561 случай;
Донецкая область — 20 026 случаев;
Житомирская область — 26 154 случая;
Закарпатская область — 21 368 случаев;
Запорожская область — 23 800 случаев;
Ивано-Франковская область — 31 859 случаев;
Киевская область — 30 342 случая;
Кировоградская область — 4 258 случаев;
Луганская область — 5 666 случаев;
Львовская область — 40 879 случаев;
Николаевская область — 14 957 случаев;
Одесская область — 37 365 случаев;
Полтавская область — 18 243 случая;
Ровенская область — 27 912 случаев;
Сумская область — 22 612 случаев;
Тернопольская область — 25 566 случаев;
Харьковская область — 51 398 случаев;
Херсонская область — 8 549 случаев;
Хмельницкая область — 26 227 случаев;
Черкасская область — 17 748 случаев;
Черновицкая область — 31 034 случая;
Черниговская область — 14 444 случая.
За минувшие сутки госпитализировано 1 134 человека, зафиксировано 138 летальных случаев, выздоровели — 4 604 человек. Сделано 34 397 тестов (в частности методом ПЦР — 27 998, методом ИФА — 6 399).
С начала пандемии в Украине заболело 624 744 человека, из них выздоровели — 286 917, летальных случаев — 10 951.
Напомним, вчера в Украине подтвердили почти 15 тысяч новых случаев коронавирус, что является новым антирекордом.