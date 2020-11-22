В Украине прибавилось еще свыше 12 тысяч новых случаев COVID-19

Больше всего новых случаев выявили в г.Киеве, Днепропетровской, Киевской, Сумской и Запорожской областях

Больше всего новых случаев выявили в г.Киеве, Днепропетровской, Киевской, Сумской и Запорожской областях

Фото из открытых источников

В Украине на утро 22 ноября зафиксировано свыше 624 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook, пишет RegioNews.

12 079 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 ноября 2020 года. В частности, заболели 489 детей и 375 медработников, — отметил Степанов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1199), Днепропетровской (1017), Киевской (962), Сумской (779) и Запорожской (765) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 59 006 случаев;

Винницкая область — 15 314 случаев;

Волынская область — 21 456 случаев;

Днепропетровская область — 28 561 случай;

Донецкая область — 20 026 случаев;

Житомирская область — 26 154 случая;

Закарпатская область — 21 368 случаев;

Запорожская область — 23 800 случаев;

Ивано-Франковская область — 31 859 случаев;

Киевская область — 30 342 случая;

Кировоградская область — 4 258 случаев;

Луганская область — 5 666 случаев;

Львовская область — 40 879 случаев;

Николаевская область — 14 957 случаев;

Одесская область — 37 365 случаев;

Полтавская область — 18 243 случая;

Ровенская область — 27 912 случаев;

Сумская область — 22 612 случаев;

Тернопольская область — 25 566 случаев;

Харьковская область — 51 398 случаев;

Херсонская область — 8 549 случаев;

Хмельницкая область — 26 227 случаев;

Черкасская область — 17 748 случаев;

Черновицкая область — 31 034 случая;

Черниговская область — 14 444 случая.

За минувшие сутки госпитализировано 1 134 человека, зафиксировано 138 летальных случаев, выздоровели — 4 604 человек. Сделано 34 397 тестов (в частности методом ПЦР — 27 998, методом ИФА — 6 399).

С начала пандемии в Украине заболело 624 744 человека, из них выздоровели — 286 917, летальных случаев — 10 951.

Напомним, вчера в Украине подтвердили почти 15 тысяч новых случаев коронавирус, что является новым антирекордом.