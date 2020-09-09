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09 сентября 2020, 12:39 2

В Вооруженных силах за сутки на коронавирус заболело рекордное количество армейцев

09 сентября 2020, 12:39 2
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На лечении в медучреждениях находится 9 человек
На лечении в медучреждениях находится 9 человек
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За минувшие сутки в вооруженных силах Украины зафиксировали рекордное количество случаев заболевания коронавирус – 68 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на командование медицинских сил ВСУ в Facebook.

"За минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

На лечении в медучреждениях находится 9 человек. Остальные 59 больных лечатся дома под наблюдением медиков. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Всего по состоянию на 10:00 9 сентября в ВСУ на COVID-19 болеет 650 человек. Всего за время пандемии выздоровел 1389 человек, летальных исходов – 6.

Сейчас на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 534 человека.

Как известно, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали более 2,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.

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