В Вооруженных силах за сутки на коронавирус заболело рекордное количество армейцев

На лечении в медучреждениях находится 9 человек

На лечении в медучреждениях находится 9 человек

За минувшие сутки в вооруженных силах Украины зафиксировали рекордное количество случаев заболевания коронавирус – 68 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на командование медицинских сил ВСУ в Facebook.

"За минувшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

На лечении в медучреждениях находится 9 человек. Остальные 59 больных лечатся дома под наблюдением медиков. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

Всего по состоянию на 10:00 9 сентября в ВСУ на COVID-19 болеет 650 человек. Всего за время пандемии выздоровел 1389 человек, летальных исходов – 6.

Сейчас на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 534 человека.

Как известно, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали более 2,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом.