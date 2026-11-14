Во Львовской области водитель Mercedes сбил насмерть 71-летнего пешехода и скрылся

Фото: полиция Львовской области

В селе Гусаков Яворивского района Львовской области в результате наезда автомобиля погиб 71-летний мужчина. Водитель после аварии покинул место происшествия, однако полицейские установили его местонахождение

Об этом сообщила полиция Львовской области, передает RegioNews .

Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 ноября около 18:00. По предварительным данным правоохранителей, 39-летний житель района за рулем Mercedes-Benz E200 сбил 71-летнего пешехода - жителя Яворивского района.

От полученных травм мужчина погиб на месте. После наезда водитель уехал с места ДТП.

Полицейские установили, где находится водитель. Автомобиль, которым был совершен наезд, изъяли и поместили на специальную площадку.

По факту аварии следователи открыли уголовные производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, и ч. 1 ст. 135 УКУ – оставление в опасности.

Максимальное наказание по этим статьям — до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Напомним, в Прикарпатье 20-летняя водитель врезалась в дерево , девушка погибла. В салоне автомобиля находились еще три пассажира. Они получили легкие телесные повреждения.