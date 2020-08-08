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08 августа 2020, 13:53 3

Степанов заявил, что массового тестирования учителей на коронавирус не будет

08 августа 2020, 13:53 3
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По мнению министра, в этом нет необходимости
По мнению министра, в этом нет необходимости
Фото: flickr
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Минздрав не видит необходимости в массовом тестировании учителей на коронавирус накануне нового учебного года.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Такая функция не предусмотрена, в этом нет необходимости. Все, что касается тестирования, очень четко предусмотрено нашим законодательством, нормативной базой, приказами Минздрава - кто именно нуждается в проведении тестов, в каких случаях", - сказал министр.

Он добавил, что такого раздела о проведении тестирования учителей нет.

Степанов уточнил, что тестировать на наличие вируса будут в случаях наличия симптомов у учителей или у людей, и с которыми они контактировали.

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Напомним, в Украине снова антирекорд, выявлено 1489 случаев COVID-19. 8 августа Кабмин проведет внеочередное заседание из-за ухудшения эпидемической ситуации.

Также в школах Львова не будут проводить праздничных линеек 1 сентября, а обучение будет происходить с соблюдением норм, утвержденных Министерством здравоохранения.

Украина Минздрав Максим Степанов коронавирус тесты учителя
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