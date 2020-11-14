Опять антирекорд: в Украине обнаружили 12,5 тысяч случаев COVID-19
За прошедшие сутки, 13 ноября, в Украине зафиксирован очередной антирекорд новых случаев коронавируса, заболевание подтвердили в 12 524 граждан.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
В течение суток 191 больной COVID-19 умер, 4962 человека выздоровели.
Наибольшее количество новых случаев зарегистрировали в Киеве (1053), а также Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях.
Были госпитализированы 1525 человек. Среди новых заболевших - 474 детей и 496 медработников.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 525 176 человек;
- выздоровели - 238 811 человек;
- летальных исходов - 9508;
- проведение ПЦР-тестов - 3 876 966.
Ситуация в регионах выглядит следующим образом:
г. Киев - 49699 (+1053)
Винницкая - 13627 (260)
Волынская - 18433 (+429)
Днепропетровск - 20535 (+626)
Донецк - 16632 (+607)
Житомирская - 21597 (+459)
Закарпатская - 19214 (+382)
Запорожская - 17616 (+805)
Ивано-Франковск - 27417 (+593)
Киевская - 23801 (+698)
Кировоградская - 3572 (+71)
Луганская - 5080 (+140)
Львовская - 36561 (+561)
Николаевская - 11944 (+298)
Одесская - 32090 (+758)
Полтавская - 14800 (+473)
Ровенская - 24579 (+534)
Сумская - 17437 (+656)
Тернопольская - 23330 (+318)
Харьковская - 46886 (+749)
Херсонская - 6752 (+267)
Хмельницкая - 22450 (+496)
Черкасская - 12315 (+642)
Черновицкая - 27511 (+371)
Черниговская - 11298 (+278)
Напомним, коронавирус в Украине: за сутки выявлено более 11700 тысяч новых случаев заражения.
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