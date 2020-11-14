Опять антирекорд: в Украине обнаружили 12,5 тысяч случаев COVID-19

Больше всего новых случаев обнаружили за сутки в Киеве

Больше всего новых случаев обнаружили за сутки в Киеве

Фото: flickr

За прошедшие сутки, 13 ноября, в Украине зафиксирован очередной антирекорд новых случаев коронавируса, заболевание подтвердили в 12 524 граждан.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews. В течение суток 191 больной COVID-19 умер, 4962 человека выздоровели. Наибольшее количество новых случаев зарегистрировали в Киеве (1053), а также Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях. Были госпитализированы 1525 человек. Среди новых заболевших - 474 детей и 496 медработников. За все время пандемии в Украине: заболели - 525 176 человек;

выздоровели - 238 811 человек;

летальных исходов - 9508;

проведение ПЦР-тестов - 3 876 966. Ситуация в регионах выглядит следующим образом: г. Киев - 49699 (+1053)

Винницкая - 13627 (260)

Волынская - 18433 (+429)

Днепропетровск - 20535 (+626)

Донецк - 16632 (+607)

Житомирская - 21597 (+459)

Закарпатская - 19214 (+382)

Запорожская - 17616 (+805)

Ивано-Франковск - 27417 (+593)

Киевская - 23801 (+698)

Кировоградская - 3572 (+71)

Луганская - 5080 (+140)

Львовская - 36561 (+561)

Николаевская - 11944 (+298)

Одесская - 32090 (+758)

Полтавская - 14800 (+473)

Ровенская - 24579 (+534)

Сумская - 17437 (+656)

Тернопольская - 23330 (+318)

Харьковская - 46886 (+749)

Херсонская - 6752 (+267)

Хмельницкая - 22450 (+496)

Черкасская - 12315 (+642)

Черновицкая - 27511 (+371)

Черниговская - 11298 (+278) Напомним, коронавирус в Украине: за сутки выявлено более 11700 тысяч новых случаев заражения. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

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