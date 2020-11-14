Степанов призвал мэров не относиться к людям "как к электорату"

Он также просит предпринимателей с пониманием отнестись к карантину

Он также просит предпринимателей с пониманием отнестись к карантину

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Об этом он сказал на брифинге 14 ноября, передает RegioNews.

Хочу обратиться к некоторым мэрам, у которых впереди второй тур. У меня к вам единственная просьба. Начинайте относиться к своим избирателям как к людям, а не как к электорату. Жизнь и здоровье людей намного выше, чем любые другие, предвыборные вещи", - сказал Степанов.

Он также призвал представителей бизнеса с пониманием относиться к необходимости введения карантина выходного дня, "ведь это поможет сохранить жизни людей".

Я понимаю, что вы будете в эти дни терять деньги. Я уверен, что мои коллеги по правительству, по Министерству экономики предложат вам какой-либо механизм, каким образом поддержать вас в такой трудный с экономической точки зрения период. Подумайте, что в конечном итоге вы сохраните жизнь хотя бы одного человека. Этот человек, уже после эпидемии, будет ходить в ваш ресторан, ваше кафе", - заявил глава Минздрава.

Напомним, в Минздраве объяснили, какие магазины могут работать во время карантина выходного дня.