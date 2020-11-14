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14 ноября 2020, 14:54 7

Степанов призвал мэров не относиться к людям "как к электорату"

14 ноября 2020, 14:54 7
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Он также просит предпринимателей с пониманием отнестись к карантину
Он также просит предпринимателей с пониманием отнестись к карантину
Фото: из открытых источников
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Министр здравоохранения Максим Степанов призвал мэров, которые принимают участие во втором туре местных выборов, прекратить спекуляции вокруг карантина выходного дня.

Об этом он сказал на брифинге 14 ноября, передает RegioNews.

Хочу обратиться к некоторым мэрам, у которых впереди второй тур. У меня к вам единственная просьба. Начинайте относиться к своим избирателям как к людям, а не как к электорату. Жизнь и здоровье людей намного выше, чем любые другие, предвыборные вещи", - сказал Степанов.

Он также призвал представителей бизнеса с пониманием относиться к необходимости введения карантина выходного дня, "ведь это поможет сохранить жизни людей".

Я понимаю, что вы будете в эти дни терять деньги. Я уверен, что мои коллеги по правительству, по Министерству экономики предложат вам какой-либо механизм, каким образом поддержать вас в такой трудный с экономической точки зрения период. Подумайте, что в конечном итоге вы сохраните жизнь хотя бы одного человека. Этот человек, уже после эпидемии, будет ходить в ваш ресторан, ваше кафе", - заявил глава Минздрава.

Напомним, в Минздраве объяснили, какие магазины могут работать во время карантина выходного дня.

карантин заявление мэр Минздрав Максим Степанов Местные выборы
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