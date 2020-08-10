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10 августа 2020, 11:42 4

В Запорожском районе закрыли детсад из-за коронавируса у воспитательницы

10 августа 2020, 11:42 4
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Заведение закрыли на двухнедельный карантин
Заведение закрыли на двухнедельный карантин
Фото: из открытых источников
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В Запорожском районе у воспитательницы одного из детских садов подтвердили COVID-19. Работу детского сада приостановили сегодня, 10 августа.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на областной лабораторный центр Минздрава Украины.

10 августа, заведение закрыли на двухнедельный карантин. Определен круг контактных лиц, это 22 человека: 11 детей и 11 работников", - говорится в сообщении.

За всеми людьми установлено медицинское наблюдение, будут проведены обследования.

В детсаду провели дезинфекцию, в настоящее время продолжаются противоэпидемические мероприятия.

Напомним, в Украине за сутки зафиксировано более тысячи новых случаев коронавируса.

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