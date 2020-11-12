Мэр Ровно Хомко отказался вводить карантин выходного дня в городе

В Ровно решение об усилении карантина примут только 16 ноября

В Ровно решение об усилении карантина примут только 16 ноября

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Кабинет министров согласовал введение карантина выходного дня уже с 14 ноября. В Ровно решение об усилении карантина примут только 16 ноября.

Об этом заявил городской голова Владимир Хомко, передает RegioNews со ссылкой на местное издание "7 дней".

По его словам, сейчас ждут селекторного совещания в ОГА под председательством первого заместителя главы Сергея Подоліна.

"После того проведем в понедельник свою комиссию и тогда уже будем принимать решение относительно этого", - отметил он.

Таким образом, в ближайшую субботу-воскресенье, 14-15 ноября, карантин выходного дня в Ровно не введут.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.