09:34  12 ноября
Количество больных COVID-19 в Украине продолжает расти: за сутки более 11 тысяч
10:16  12 ноября
В столичной Госпотребслужбе считают, что карантин выходного дня приведет к полному локдауну
08:11  12 ноября
За сутки три обстрела: в штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе
UA | RU
UA | RU
12 ноября 2020, 11:52 417

Мэр Ровно Хомко отказался вводить карантин выходного дня в городе

12 ноября 2020, 11:52 417
Читайте також українською мовою
В Ровно решение об усилении карантина примут только 16 ноября
В Ровно решение об усилении карантина примут только 16 ноября
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Кабинет министров согласовал введение карантина выходного дня уже с 14 ноября. В Ровно решение об усилении карантина примут только 16 ноября.

Об этом заявил городской голова Владимир Хомко, передает RegioNews со ссылкой на местное издание "7 дней".

По его словам, сейчас ждут селекторного совещания в ОГА под председательством первого заместителя главы Сергея Подоліна.

"После того проведем в понедельник свою комиссию и тогда уже будем принимать решение относительно этого", - отметил он.

Таким образом, в ближайшую субботу-воскресенье, 14-15 ноября, карантин выходного дня в Ровно не введут.

Напомним, 11 ноября Кабинет министров одобрил решение о введении жесткого карантина выходного дня в Украине с 14 ноября – с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

коронавирус Кабмин Украина карантин Ровно
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Выборы мэра в Херсоне: победят ли динозавры
Краматорский финиш: кто будет контролировать жемчужину украинской оборонки
Все публикации »
Виктор Таран
Денис Казанский
Артем Моисеенко
Все блоги »