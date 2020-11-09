Военных, контактировавших с Зеленским, отправят на обсервацию
6 ноября Зеленский побывал на позициях ООС в рамках рабочей поездки в Луганскую область
6 ноября Зеленский побывал на позициях ООС в рамках рабочей поездки в Луганскую область
Все военные, которые контактировали с президентом Владимиром Зеленским во время его недавнего визита в зону проведения ООС, должны отправиться на двухнедельную обсервацию.
Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS со ссылкой на пресс-службу командования Медицинских сил ВСУ, передает RegioNews.
В ведомстве рассказали, что военным не будут делать ПЦР-тесты, если их самочувствие не будет ухудшаться.
Теперь медикам необходимо уточнить, кто находился с Зеленским в замкнутом помещении дольше 15 минут. За последующие профилактические действия с военными будет отвечать медицинская служба Операции объединенных сил", - говорится в сообщении.
Напомним, Зеленский приехал на передовую и пообещал открыть два КПВВ на Донбассе.
В Черновцах больница, где лечат больных коронавирусом, уже три дня без отопленияВсе новости »
09 ноября 2020, 19:30У Мэра Николаева обнаружили коронавирус и воспаление легких
09 ноября 2020, 19:26Шмыгаль сдаст ПЦР-тест после обнаружения коронавируса в Зеленского и Ермака
09 ноября 2020, 18:24
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Результаты выборов в Николаеве: фиаско "слуг" и второй тур с Сенкевичем и Чайкой
Свободовский анклав: в чем секрет успеха мэров Хмельницкого, Ивано-Франковска и Тернополя