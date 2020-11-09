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09 ноября 2020, 20:10 223

Военных, контактировавших с Зеленским, отправят на обсервацию

09 ноября 2020, 20:10 223
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6 ноября Зеленский побывал на позициях ООС в рамках рабочей поездки в Луганскую область
Фото: Офис президента
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Все военные, которые контактировали с президентом Владимиром Зеленским во время его недавнего визита в зону проведения ООС, должны отправиться на двухнедельную обсервацию.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS со ссылкой на пресс-службу командования Медицинских сил ВСУ, передает RegioNews.

В ведомстве рассказали, что военным не будут делать ПЦР-тесты, если их самочувствие не будет ухудшаться.

Теперь медикам необходимо уточнить, кто находился с Зеленским в замкнутом помещении дольше 15 минут. За последующие профилактические действия с военными будет отвечать медицинская служба Операции объединенных сил", - говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский приехал на передовую и пообещал открыть два КПВВ на Донбассе.

коронавирус ООС Владимир Зеленский заболевание обсервация
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