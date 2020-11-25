В Минздраве назвали количество медработников, уволившихся за время пандемии

Их уже около 34 тысяч

Их уже около 34 тысяч

Фото: из открытых источников

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что точно посчитать количество медицинских работников, которые уволились с начала эпидемии коронавируса сложно, поскольку иногда они переходят на работу в другое медучреждение, но их около 34 тысяч.

Как передает RegioNews, об этом министр заявил в эфире "5 канала".

Для нас ценен каждый медработник, а не только врач. Я не владею на эту минуту точной информацией о количестве тех, кто уволился, а это около 34 тыс. Они иногда увольняются и переходят в другие больницы, в другие медицинские учреждения. Поэтому мы сможем сделать этот анализ по всем статистическим данным, когда закончится соответствующий год", - рассказал министр.

Он добавил, что еще необходимо посмотреть, в связи с чем медработники увольняются, на основные причины увольнения.

Степанов считает, что работа медицинских работников в Украине недооценена.

Ранее глава Минздрава отметил, что у украинского врача зарплата должна стартовать с 22 тысяч гривен.