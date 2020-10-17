В Минздраве обещают решить проблему с очередями на ПЦР-тестирование
В Министерстве здравоохранения сообщают, что знают, как решить проблему с очередями на ПЦР-тестирование по выявлению коронавирусной болезни.
Как передает RegioNews, об этом на брифинге в субботу заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
У нас происходят проблемы с ПЦР-тестированием с точки зрения очередей, которые происходят в некоторых, особенно в крупных городах нашей страны. Мы продолжаем увеличивать это количество, мы понимаем каким образом мы будем увеличивать", - сказал Степанов.
По его словам, за предыдущие сутки в целом было осуществлено 63734 тестирования, из них 36201 методом ПЦР, а также 26533 методом ИФА.
Мы эту проблему решим и увеличим количество тестирований к тому количеству, которое необходимо для нашей страны", - добавил министр.
Ранее сообщалось, что украинцы смогут бесплатно делать тесты на COVID-19 в частных лабораториях. Кабинет министров Украины дополнительно выделил на тестирование в Украине 260 млн грн.
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