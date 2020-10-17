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17 октября 2020, 12:14 1

В Минздраве обещают решить проблему с очередями на ПЦР-тестирование

17 октября 2020, 12:14 1
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Степанов предлагает увеличить количество тестирований в крупных городах
Степанов предлагает увеличить количество тестирований в крупных городах
Фото: из открытых источников
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В Министерстве здравоохранения сообщают, что знают, как решить проблему с очередями на ПЦР-тестирование по выявлению коронавирусной болезни. 

Как передает RegioNews, об этом на брифинге в субботу заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

У нас происходят проблемы с ПЦР-тестированием с точки зрения очередей, которые происходят в некоторых, особенно в крупных городах нашей страны. Мы продолжаем увеличивать это количество, мы понимаем каким образом мы будем увеличивать", - сказал Степанов.

По его словам, за предыдущие сутки в целом было осуществлено 63734 тестирования, из них 36201 методом ПЦР, а также 26533 методом ИФА.

Мы эту проблему решим и увеличим количество тестирований к тому количеству, которое необходимо для нашей страны", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что украинцы смогут бесплатно делать тесты на COVID-19 в частных лабораториях. Кабинет министров Украины дополнительно выделил на тестирование в Украине 260 млн грн.

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тесты коронавирус карантин Минздрав Максим Степанов
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