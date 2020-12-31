В Украине зафиксировано 9699 новых случаев COVID-19

Выздоровело за минувшие сутки 11 803 человека

Выздоровело за минувшие сутки 11 803 человека

Фото из открытых источников

9 699 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 31 декабря 2020 года. В частности, заболели 341 ребенок и 439 медработников.

Об этом сообщил своей странице в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

Новых случаев коронавирусной болезни в Украине по состоянию на сегодня зафиксировано 9699, за минувшие сутки госпитализировано – 2 704 лица; летальных случаев – 209; выздоровело – 11 803 человека; осуществлено тестирований за сутки – 58 547 (в частности методом ПЦР – 38 932, методом ИФА – 19 615).

За все время пандемии в Украине заболело – 1 055 047 человек; выздоровело – 709 993 лица; летальных исходов – 18 533; проведено ПЦР-тестирований – 5 585 615.

9 699 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 31 грудня 2020 року. Зокрема,... Posted by Максим Степанов on Wednesday, December 30, 2020

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на вчера загруженность коек больными COVID-19 превышает 50% только в одной области - МЗ.