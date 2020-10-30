В Украине новый антирекорд COVID-19: за сутки выявили 8 312 больных

Больше всего новых случаев болезни обнаружили в Киеве и в Харьковской области

Больше всего новых случаев болезни обнаружили в Киеве и в Харьковской области

Фото: из открытых источников

В Украине за прошедшие сутки, 29 октября, COVID-19 диагностировали у 8 312 человек, умерли 173 больных, были госпитализированы 1 140 человек, 3 394 пациентов выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За сутки на COVID-19 заболели 8312 человек. Из них 315 детей, а также 396 медицинских работников. Были госпитализированы 1140 человек. За последние сутки в Украине зафиксировано 173 летальных случая", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Кроме того, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано: в Киеве - 741, в Харьковской области - 659, в Хмельницкой области - 521, в Одесской области - 493 и в Донецкой области - 466.

Также за прошедшие сутки провели 78 489 тестирований на коронавирус. Из них 47 842 - методом ПЦР, 30 647 - методом ИФА.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 378 729 человек, из них 155 026 выздоровели, летальных исходов - 7041.

Напомним, 28 октября в Украине COVID-19 диагностировали у 7 342 человек, зафиксировано 113 летальных случаев.

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