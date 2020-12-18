В Житомирской больнице, которую раскритиковал Степанов, могут закрыть COVID-отделение

Больницу проверила специальная комиссия из местного департамента

Больницу проверила специальная комиссия из местного департамента

Фото из открытых источников

Комиссия Департамента здравоохранения ОГА по результатам визита Министра здравоохранения Степанова проверила Житомирскую облбольницу. Рассмотрят вопрос о переносе COVID-отделения в другое помещение.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Житомирской ОГА.

В Житомире отчитались о результатах проверки областной клинической больницы им. Гербачевского, которую после неожиданной проверки раскритиковал министр Степанов.

Максим Степанов сделал замечание относительно ненадлежащего установления механических барьеров в инфекционном отделении, где лежат больные коронавирусом, а также относительно несоответствия информации о наличии кислородных точек.

Претензии к больнице глава Минздрава озвучил на своей странице в Фейсбук. Официальное письмо с требованием устранить данные недостатки от Министерства не поступало.

Комиссия проверила больницу: штаты и укомплектованность, текучесть кадров, личные дела, должностные инструкции, количество койкомест и доплаты, которые получают медицинские работники.

По словам главного врача КНП "Областная клиническая больница им. А.Ф. Гербачевского" Богдана Леськива, медицинское учреждение в полном объеме обеспечено всеми необходимыми средствами защиты и теперь принимает пациентов с коронавирусом.

Инфекционное отделение для больных COVID-19 расположено на первом этаже центрального корпуса, впрочем, медицинское учреждение не приспособлено к массовому пребыванию больных коронавирусом, ведь в реанимации лежат пациенты с другими болезнями.

Рабочая группа приняла решение замечания Министра здравоохранения Максима Степанова принять к сведению. И впоследствии поставить вопрос о целесообразности ковидного отделения в областной клинической больнице и его перенесении в другое помещение.

Напомним, ранее сообщалось, что Степанов без предупреждения посетил больницы на Житомирщине, а там утверждали, что министр приехал с проверкой рано.