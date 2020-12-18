В Житомирской больнице, которую раскритиковал Степанов, могут закрыть COVID-отделение
Комиссия Департамента здравоохранения ОГА по результатам визита Министра здравоохранения Степанова проверила Житомирскую облбольницу. Рассмотрят вопрос о переносе COVID-отделения в другое помещение.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Житомирской ОГА.
В Житомире отчитались о результатах проверки областной клинической больницы им. Гербачевского, которую после неожиданной проверки раскритиковал министр Степанов.
Максим Степанов сделал замечание относительно ненадлежащего установления механических барьеров в инфекционном отделении, где лежат больные коронавирусом, а также относительно несоответствия информации о наличии кислородных точек.
Претензии к больнице глава Минздрава озвучил на своей странице в Фейсбук. Официальное письмо с требованием устранить данные недостатки от Министерства не поступало.
Комиссия проверила больницу: штаты и укомплектованность, текучесть кадров, личные дела, должностные инструкции, количество койкомест и доплаты, которые получают медицинские работники.
По словам главного врача КНП "Областная клиническая больница им. А.Ф. Гербачевского" Богдана Леськива, медицинское учреждение в полном объеме обеспечено всеми необходимыми средствами защиты и теперь принимает пациентов с коронавирусом.
Инфекционное отделение для больных COVID-19 расположено на первом этаже центрального корпуса, впрочем, медицинское учреждение не приспособлено к массовому пребыванию больных коронавирусом, ведь в реанимации лежат пациенты с другими болезнями.
Рабочая группа приняла решение замечания Министра здравоохранения Максима Степанова принять к сведению. И впоследствии поставить вопрос о целесообразности ковидного отделения в областной клинической больнице и его перенесении в другое помещение.
Напомним, ранее сообщалось, что Степанов без предупреждения посетил больницы на Житомирщине, а там утверждали, что министр приехал с проверкой рано.