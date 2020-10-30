Правительство выделило дополнительные средства на закупку экспресс-тестов на COVID-19
Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому на закупку экспресс-тестов на выявление антител к COVID-19 выделят дополнительные средства.
Как передает RegioNews, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Вчера на заседании правительства было принято еще одно важное постановление о выделении дополнительных средств Министерству здравоохранения на закупку экспресс-тестов, на закупку дополнительного лабораторного оборудования, выделение средств на приобретение лабораторного оборудования в коммунальные учреждения здравоохранения. Это просто в больницы, в больницы, которые уже на сегодняшний день имеют ПЦР-лаборатории и они выразили желание увеличить мощности этих лабораторий", - сказал Степанов.
Он отметил, что экспресс-тестирование является новым методом в быстром тестировании на антиген.
Только появились эти тесты на мировом рынке, они сразу зарегистрированы на территории Украины. Мы просчитали, какое количество мы можем делать, и очень быстро утвердили эти изменения. Выделены дополнительные средства, за что большое спасибо всем членам правительства, которые поддержали это решение", - добавил министр.
Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения подало запрос на получение дополнительных средств в сумме около 2 млрд гривен на борьбу с коронавирусной инфекцией.