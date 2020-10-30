Правительство выделило дополнительные средства на закупку экспресс-тестов на COVID-19

Экспресс-тестирование - новый метод в быстром тестировании на антиген

Экспресс-тестирование - новый метод в быстром тестировании на антиген

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Как передает RegioNews, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Вчера на заседании правительства было принято еще одно важное постановление о выделении дополнительных средств Министерству здравоохранения на закупку экспресс-тестов, на закупку дополнительного лабораторного оборудования, выделение средств на приобретение лабораторного оборудования в коммунальные учреждения здравоохранения. Это просто в больницы, в больницы, которые уже на сегодняшний день имеют ПЦР-лаборатории и они выразили желание увеличить мощности этих лабораторий", - сказал Степанов.

Он отметил, что экспресс-тестирование является новым методом в быстром тестировании на антиген.

Только появились эти тесты на мировом рынке, они сразу зарегистрированы на территории Украины. Мы просчитали, какое количество мы можем делать, и очень быстро утвердили эти изменения. Выделены дополнительные средства, за что большое спасибо всем членам правительства, которые поддержали это решение", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения подало запрос на получение дополнительных средств в сумме около 2 млрд гривен на борьбу с коронавирусной инфекцией.