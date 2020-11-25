Украинцы смогут по-новому вызывать "скорую" из-за подозрения COVID-19

Этот сервис вводят уже завтра

Этот сервис вводят уже завтра

Рixabay

В Министерстве здравоохранения Украины анонсировали введение нового способа вызова кареты скорой помощи для зараженных коронавирусом. Этот сервис вводят завтра.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на онлайн-брифинге, пишет RegioNews.

По его словам, это ускорит возможность зараженного получить соответствующую помощь.

"Завтра мы запускаем в тестовом режиме, потом перейдем на постоянную основу, такую функцию, чтобы человек мог заказать вызов мобильной бригады в контакт-центре", - отметил он.

Степанов объяснил, что для этого объединили все учреждения здравоохранения, вместе с местными властями определили ответственных лиц.

Напомним, что Минздрав сможет пользоваться вертолетами МВД для транспортировки больных и срочных трансплантаций.