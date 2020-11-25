09:06  25 ноября
В Украине за сутки обнаружили почти 14 тысяч новых больных COVID-19
15:37  24 ноября
Зеленский рассказал, как власть борется с коронавирусом и сколько хочет закупить вакцин
08:11  25 ноября
Боевики четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе: от пули снайпера погиб военный
UA | RU
UA | RU
25 ноября 2020, 10:59 5

Украинцы смогут по-новому вызывать "скорую" из-за подозрения COVID-19

25 ноября 2020, 10:59 5
Читайте також українською мовою
Этот сервис вводят уже завтра
Этот сервис вводят уже завтра
Рixabay
Читайте також
українською мовою

В Министерстве здравоохранения Украины анонсировали введение нового способа вызова кареты скорой помощи для зараженных коронавирусом. Этот сервис вводят завтра.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на онлайн-брифинге, пишет RegioNews.

По его словам, это ускорит возможность зараженного получить соответствующую помощь.

"Завтра мы запускаем в тестовом режиме, потом перейдем на постоянную основу, такую функцию, чтобы человек мог заказать вызов мобильной бригады в контакт-центре", - отметил он.

Степанов объяснил, что для этого объединили все учреждения здравоохранения, вместе с местными властями определили ответственных лиц.

Напомним, что Минздрав сможет пользоваться вертолетами МВД для транспортировки больных и срочных трансплантаций.

Украина скорая помощь Минздрав медики больницы
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Схемы "Большого строительства"-2: рисование цен "от фонаря" и освоение средств за несделанные дороги
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Винницкий облсовет
Все публикации »
Юрий Бутусов
Юрий Гаврилечко
Кирилл Сазонов
Все блоги »