В Минздраве сказали, в какой области COVID-кровати заняты больше всего

В среднем по стране заняты 41,9% таких кроватей

В среднем по стране заняты 41,9% таких кроватей

Рixabay

В Николаевской области больничные койки для пациентов с коронавирусом заняты 70,1%. В среднем по стране заняты 41,9% таких кроватей.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, пишет RegioNews.

Кроме Николаевской области, более чем наполовину больничные койки заняты в Одесской области (52,9%) и Киеве (50,5%).

По состоянию на 22 декабря в Украине введено 64 077 коек для COVID-19.

Также в стране продолжает сокращаться показатель заболеваемости COVID-19. Сейчас в Украине этот показатель составляет 385,3 при норме 40. Двумя днями ранее показатель заболеваемости составил 396,9. Наихудшая ситуация наблюдается в Киеве (656,7), Черкасской (631,9) и Запорожской (629,1) областях.

Напомним, в Украине за 21 декабря коронавирус обнаружили у 8513 человек, зафиксировано 232 летальных случая, были госпитализированы 1318 человек, 14020 пациентов выздоровели.

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