В Минздраве рассказали, сколько Украина потратила в этом году на вакцины и экспресс-тесты

Всего за год закуплено лекарственных средств на рекордную сумму в 6,5 млрд грн

Всего за год закуплено лекарственных средств на рекордную сумму в 6,5 млрд грн

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МОЗ Украины направило 12,8 млрд грн в 2020 году на закупку лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования. Речь идет о централизованные мероприятия в рамках бюджета и средства, привлеченные из Фонда борьбы с COVID-19.

Об этом сообщила на брифинге заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова, передает RegioNews.

В частности, закуплено 5,9 млн экспресс-тестов общей стоимостью 989 млн грн; медикаментов на лечение коронавирусной болезни на 146 млн грн; средств индивидуальной защиты (респираторы, маски, перчатки, защитные щитки, халаты и костюмы) для медицинских работников на 730 млн грн.

Кроме того, осуществлены первые закупки вакцины против COVID-19 на сумму 964 млн грн и 200 аппаратов искусственной вентиляции легких общей стоимостью 84 млн грн.

В целом в течение года министерство обеспечило поставку лекарственных средств на рекордную сумму — 6,5 млрд грн. Для сравнения, показатели за предыдущие годы были такими: 2017 год — 3,1 млрд грн, 2018 — 5 млрд грн, 2019 — 5,4 млрд грн, сообщила Светлана Шаталова.

Ранее Минздрав поручил ГП "Медицинские закупки Украины” закупить 416 автомобилей экстренной медицинской помощи для регионов страны. Автомобили уже закуплены и в течение 2-3 месяцев будут доставлены в области.

В конце года, согласно предоставленной Минздраву субвенции, региональные учреждения здравоохранения заключили договоры о закупке новых аппаратов ультразвуковой диагностики и рентген-систем на более 1 млрд грн.

В рамках активного сотрудничества министерства и международных организаций — ПРООН, "Краун Ейджентс" — в течение года осуществлены закупки лекарственных средств для лечения редких тяжелых болезней на более 1 млрд 800 тыс. грн. Речь идет о иммунобиологических препаратах, иммунодепрессантах, противотуберкулезных лекарственных средствах, - добавила заместитель министра.

Минздрав и Всемирный банк в рамках проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" реализовали программы на сумму свыше 2 млрд 600 млн грн. В частности, начат проект обучения медиков экстренной медицинской помощи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кабмине сказали, сколько всего доз COVID-вакцин бесплатно получит Украина, а в Минздраве рассказали, на когда запланирован первый этап вакцинации украинцев.