"Слуги" просят Шмыгаля не вводить "карантин выходного дня" в учреждениях культуры

Там считают, что запрет работать на выходных для учреждений культуры означает уменьшение доходов на 50%

Там считают, что запрет работать на выходных для учреждений культуры означает уменьшение доходов на 50%

Фото: Слуга народа / Facebook

Члены парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой не распространять на учреждения культуры ограничения в рамках "карантина выходного дня".

Об этом сообщила заместитель председателя Комитета, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook, пишет RegioNews.

"Призываем Кабинет министров не вводить дополнительные ограничения на деятельность учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме тех, которые уже предусмотрены в соответствии с уровнем эпидемической опасности распространения COVID-19", - говорится в заявлении членов комитета, скан-копию которого обнародовала Кравчук.

Депутат добавила, что запрет работать на выходных для учреждений культуры означает уменьшение доходов на 50%.

"А значит, львиная доля заведений закроется, чтобы не платить зарплаты и налоги. И это при том, что как раз учреждения культуры являются наиболее дисциплинированными по выполнению всех санитарных требований: дистанция, температурный скрининг, маски, антисептики, - отметила Кравчук.

Она заметила, что отдельно депутатов беспокоит неопределенность даты отмены этого карантинного мероприятия.

"Если мы снятие таких ограничений будем все дальше и дальше откладывать, то не останется тех, на кого их накладывать", - считает Кравчук.

Сьогодні дізналися про те, що планується запровадити заборону на діяльність закладів культури (кіно, театри, музеї) під... Posted by Yevheniya Kravchuk on Monday, November 9, 2020

Напомним, ранее Зеленский рассказал, сколько продлится карантин выходного дня.