Коронавирусом переболели уже более трети нардепов - Разумков

Из-за пандемии Рада снизила темпы принятия решений

Из-за пандемии Рада снизила темпы принятия решений

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Об этом в интервью телеканалу "Рада" рассказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает RegioNews.

И вы видите, что это влияет не только на работу Верховной Рады, а в целом и на режим существования государства... Потому что COVID достаточно сильно повлиял в целом и на экономику, и на политическую ситуацию, и на глобальное восприятие мира", - рассказал он.

По словам спикера парламента, интенсивность работы депутатов на пленарных заседаниях снизилась, но они работают в комитетах и ​​с избирателями.

Мне кажется, что парламент - это организация, которая больше всего переболела в этом государстве. Потому что более 33% народных депутатов Украины или переболели, или болеют на сегодня на COVID-19", - добавил глава Верховной Рады.

Напомним, Разумков прогнозирует пересмотр госбюджета-2021, он считает, что дополнительные источники финансирования должны будут направляться на наименее защищенные слои населения.